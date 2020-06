Giappone: solo il 30 per cento delle aziende negli Usa prevedono ritorno a normalità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Xi doveva fornire l’occasione per la firma di una nuova Dichiarazione bilaterale congiunta, che avrebbe formalizzato l’apertura di un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. In realtà, il governo conservatore giapponese ha colto l’occasione del rinvio con sollievo: all’interno della stessa maggioranza, e in segmenti sempre più consistenti dell’opinione pubblica, si registra infatti un rinnovato sentimento di ostilità nei confronti della Cina, esacerbato dalla linea repressiva riservata da Pechino alle proteste democratiche di Hong Kong e al governo indipendentista di Taiwan. Alla fine del mese di aprile, tale cambio di rotta del Giappone nei confronti della Cina ha assunto un carattere semi-ufficiale con una intervista al quotidiano “Nikkei” del segretario capo di Gabinetto del governo giapponese, Yoshihide Suga, la figura forse più autorevole e potente del Partito liberaldemocratico giapponese (Ldp) dopo Abe, nonché portavoce dell’attuale governo. (segue) (Git)