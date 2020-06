Singapore: coronavirus, la città-Stato riapre dopo due mesi di blocco nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha intrapreso ieri, 2 giugno, la graduale riapertura delle attività scolastiche ed economiche, dopo due mesi di blocco in risposta alla pandemia di coronavirus. Alcuni istituti scolastici e parte delle aziende non essenziali hanno riaperto i battenti, nella prima fase di un processo che secondo il governo avrebbe consentito di riavviare il 75 per cento dell’economia nazionale, e di riportare un terzo dei lavoratori del paese negli stabilimenti produttivi e negli uffici del paese. La riapertura ha interessato le aziende e le società di settori come quelli finanziario, assicurativo e logistico che rispondono ai criteri di sicurezza e distanziamento decretati dalle autorità. Queste ultime hanno comunque sollecitato a fare ancora affidamento sul telelavoro. Per quanto riguarda le scuole, diplomandi e laureandi riprenderanno le lezioni ordinarie, mentre nelle scuole primarie e secondarie le lezioni frontali verranno alternate a quelle online a cadenza settimanale. L’istruzione pre-scolare e altri servizi educativi verranno progressivamente riattivati nelle prossime settimane. (segue) (Fim)