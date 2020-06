Corea del Sud: coronavirus, governo presenta terzo bilancio emergenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha presentato oggi un nuovo bilancio addizionale da 35.300 miliardi di won (28,8 miliardi di dollari) per far fronte alle ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Il totale delle risorse stanziate da Seul in risposta alla crisi sale così a 270 miliardi di dollari, pari a circa il 14 per cento del prodotto interno lordo di quel paese: una potenzia di fuoco senza precedenti, con cui l’amministrazione del presidente Moon Jae-in tenta di fronteggiare la peggiore battuta d’arresto economica dalla crisi finanziaria asiatica del 1998. L’ultimo pacchetto di provvedimenti emergenziali introduce nuove misure tese a proteggere l’occupazione, a finanziare lo sviluppo di un vaccino per la Covid-19 e a sostenere i consumi, ad esempio tramite l’introduzione di sconti e voucher. Viene inoltre aumentata la liquidità da destinare al credito per le piccole e medie imprese colpite dalla frenata dell’economia interna. (segue) (Git)