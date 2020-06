Usa: Trump, la convention dei Repubblicani non si terrà nel North Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che l’annuale convention del Partito repubblicano in programma nel mese di agosto nel North Carolina verrà invece trasferita in un altro Stato, dal momento che da Raleigh non sono giunte garanzie che l’evento potrà svolgersi come ogni anno, senza alcuna limitazione alle partecipazioni. Trump ha dato l’annuncio tramite il suo profilo Twitter, scagliandosi contro il governatore democratico del North Carolina Roy Cooper, che citando i protocolli per il contenimento della Covid-19 ha “rifiutato di garantirci l’utilizzo della Spectrum Arena” d Charlotte, come inizialmente concordato. “A causa del Governatore del NC, siamo ora costretti a cercare un altro Stato che ospiti la Convention nazionale repubblicana”, ha scritto il presidente. (segue) (Nys)