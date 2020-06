Fase 2: Regione Lazio, divieto circolazione con febbre previsto da dpcm nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’ordinanza regionale sull’apertura della mobilità interregionale la Regione Lazio precisa in una nota che il divieto di circolare con una temperatura superiore a 37,5 "è già previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020. L’ordinanza regionale si limita a ribadire tale prescrizione stabilita dal governo, non a istituirla. L’ordinanza regionale rafforza le misure di contact tracing prendendo in carico il cittadino qualora sia riscontrata una temperatura maggiore del 37,5 e avviando i controlli preposti”, conclude la nota. (Com)