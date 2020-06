Roma: incendio in un appartamento in via Frassineto, salvati dieci cani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in un'abitazione al secondo piano di una palazzina di quattro piani fuori terra, in via Frassineto 371, zona Prima Porta, a Roma. Sul posto squadre del Comando dei vigili del fuoco intervenute per spegnere il rogo all'interno di una delle stanze evitando così il propagarsi delle fiamme. Al termine dell'intervento sono stati messi in salvo dieci cani. Durante l'operazione di spegnimento gli occupati dell'appartamento erano usciti da soli e l'edificio evacuato. L'appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno. (Rer)