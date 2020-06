Fase 2: Regione Lazio, divieto di ingresso per chi ha sintomi e febbre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della regione Lazio per coloro che presentano sintomi "da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante". È quanto previsto da una ordinanza della Regione Lazio, firmata dal governatore Nicola Zingaretti, contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019". Inoltre, non potranno entrare nel Lazio, né si potranno spostare sul territorio regionale, "i soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario". (Rer)