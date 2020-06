Coronavirus: sindaco Pomezia, due nuovi casi positivi negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 i cittadini di Pomezia attualmente positivi al Covid 19. I 2 nuovi casi registrati negli ultimi giorni sono di persone appartenenti a un nucleo familiare già posto in isolamento. Quarantasette i concittadini guariti e 15 quelli in isolamento preventivo (non positivi). È quanto si legge in una nota del comune di Pomezia. "Il 29 maggio scorso è partita la stagione balneare e da domani sarà consentito spostarsi tra le diverse Regioni italiane – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – Il nostro litorale è pronto ad accogliere cittadini e turisti per l’estate. A Pomezia tutte le attività che sono rimaste chiuse durante l’emergenza avranno una riduzione del 100 per cento sulla quota variabile della Tari relativa al periodo di chiusura".(Com)