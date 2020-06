Bolivia: Corte elettorale chiede di spostare elezioni generali al 6 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte elettorale della Bolivia (Tribunal supremo electoral, Tse) ha trasmesso al parlamento (Asamblea legislativa plurinacional, Alp) la richiesta di spostare al 6 settembre il termine ultimo per le elezioni generali. L'iniziativa, segna il presidente del Tse Salvador Romero, dovrebbe aver messo fine a un braccio di ferro istituzionale animato dalla richiesta del partito dell'ex presidente Evo Morales, di andare alle urne il 3 agosto. I negoziati portati avanti tra le varuie forze politiche si traducono "nel progetto di legge che il Tse trasmette all'Alp. Il progetto prevede la realizzazione delle elezioni generali fino al 6 settembre del 2020. Una volta pubblicata la legge, l'organo elettorale stabilirà quel giorno come data delle elezioni generali", si legge nel comuicato della corte. La slittamento dall'inizio di agosto, data scelta per rispettare le scadenze istituzionali nate con la crisi politica dello scorso autunno, a inizio settembre, è legata in primo luogo alla necessità di garantire condizioni di sicurezza a fronte dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. (segue) (Brb)