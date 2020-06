Bolivia: Corte elettorale chiede di spostare elezioni generali al 6 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla maggioranza ostentata in parlamento, il partito di Morales (Movimento al socialismo, Mas), aveva a fine aprile approvato una legge che fissava entro 90 giorni la data per elezioni utili a mettere fine alla crisi politica in atto. La normativa è passata nonostante le obiezioni del capo dello Stato ad interim Jeanine Anez, che aveva chiesto l'apertura delle urne in un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. L'obiettivo della legge, ribadivano i deputati del Mas richiamando la Costituzione, era quello di non prolungare il mandato del governo ad interim di Anez oltre i 90 giorni dalla data originale delle elezioni. Il provvedimento veniva però impugnato dal ministro della Produzione, Oscar Ortiz, in base a due eccezioni: la possibile violazione del principio di separazione dei poteri, perché attribuisce al parlamento facoltà proprie del Tribunale elettorale, nonché del diritto alla salute delle persone nel contesto dell'attuale pandemia. La corte suprema della Bolivia (Tribunale costituzionale plurinazionale, Tcp) aveva accolto il ricorso segnalando un "ragionevole dubbio" che la legge fosse viziata. (segue) (Brb)