2 giugno: Casellati, solidarietà a Mattarella, insulti gravi

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati esprime vicinanza e solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per le gravi offese ricevute oggi in piazza". Il Capo dello Stato, spiega Casellati in una nota, "rappresenta l’unità nazionale, questi insulti sono insulti all’intero Paese. Ancora più grave e inaccettabile è che ciò sia avvenuto proprio nel giorno in cui l’Italia si è ritrovata attorno agli ideali della Repubblica e al suo presidente che dei valori e dei principi sanciti dalla nostra Costituzione è il garante".(Rin)