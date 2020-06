Ue: Guerini, Recovery fund è un pezzo di una strategia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund è un pezzo di una strategia europea, che deve essere accompagnata dallo sforzo finanziario che il paese ha fatto in questi tre mesi di emergenza, con le risorse messe a disposizione a livello nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della trasmissione "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su "Rai Uno". "Abbiamo un quadro di strumenti a disposizione per non lasciare indietro nessuno: una cosa è stanziare le risorse un'altra è farle arrivare al destinatario nel modo più fluido possibile", ha aggiunto il ministro.(Rin)