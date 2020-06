Ue: Guerini su Mes, gli strumenti vanno valutati laicamente e se utili vanno adottati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes che oggi conosciamo è senza condizionalità: gli strumenti vanno valutati laicamente, se utili vanno adottati. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della trasmissione "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su "Rai Uno". Il ministro ha poi parlato dei fondi stanziati alle imprese e ai lavoratori in cassa integrazione. "Si stanno processando un numero grandissimo di pratiche, circa 7 milioni di casse integrazione, e le risorse alle imprese sono quasi 500 mila in esame per i fondi di garanzia alle aziende. Sono soddisfatto dello sforzo messo in campo e le politiche adottate, ma vanno migliorate le procedure, per la fluidità per far planare le risorse sul territorio", ha aggiunto Guerini.(Rin)