- Un incendio questa sera è divampato nel deposito Atac Magliana in via Luigi Candoni 53. L'incendio, esploso intorno alle 20.50, ha coinvolto 7 autobus ma, fortunatamente, non si registrano feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto subito le fiamme. L'intervento è tutt'ora in corso. Presenti sul posto anche la polizia di Stato e il 118. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. (Rer)