- A Torino domani, mercoledì 3 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 8.7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3178m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata inzialmente soleggiata salvo per la presenza di maggior nuvolosità in Liguria. Nel corso del giorno sopraggiungono correnti più umide sudoccidentali che daranno luogo ad un aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali dal pomeriggio sulle Alpi occidentali in locale estensione a torinese, biellese, vercellese e novarese verso sera. Clima caldo. Venti moderati/tesi da SSO in Liguria, mare mosso o molto mosso. (Rpi)