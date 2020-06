2 giugno: Di Maio, parole su Mattarella gravissime, abbassare i toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ognuno ha la libertà di manifestare le proprie opinioni pacificamente: ciononostante, alcuni organi di stampa riportano di pesanti insulti in occasione proprio del corteo rivolti al capo dello Stato Sergio Mattarella. E' quanto evidenzia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, tramite una nota con la quale condanna queste frasi. "Tra questi - prosegue Di Maio -, un colloquio tra due manifestanti in cui uno all’altro dice, con chiarezza, riferendosi all’uccisione di Piersanti Mattarella: ‘La mafia ha ucciso il fratello sbagliato’. Lo trovo gravissimo, ma anche preoccupante e indicativo dello stato di tensione interno nel Paese", dichiara il ministro, secondo cui "bisogna abbassare i toni e la politica, per prima, deve poter dare il buon esempio. Confido nel fatto che qualcuno tra gli organizzatori del corteo si dissoci da quelle parole, che non rappresentano ne’ l’Italia, ne’ gli italiani, ne’ la storia del nostro Paese", conclude Di Maio. (Res)