Usa: Pompeo a colloquio con omologhi anglofoni, focus su Hong Kong e Covid-19

- Le scelte del Partito comunista cinese per erodere "l'autonomia di Hong Kong", l'impegno per la trasparenza su genesi e diffusione della Covid-19. Sono alcuni degli argomenti trattati dal segretario di Stato usa, mike Pomepo, nel corso di "importanti" conversazioni avute con gli omologhi dell'Australia, Marise Payne, del Canada, Chrystia Freeland, della Nuova Zelanda, Winston Peters, e del Regno Unito, Dominic Raab. I paesi, fa sapere Pompeo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, confermano la loro attenzione sul "comportamento destabilizzante dell'Iran in Iraq e nella regione". (Nys)