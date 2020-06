Bolivia: Corte elettorale chiede di spostare elezioni generali al 6 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento elettorale servirà ad eleggere presidente, vicepresidente e parlamento. Le elezioni del 3 maggio erano state indette in seguito alle contestazioni di quelle del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas, il partito di Morales finora dato per favorito, schiera il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. La scorso 20 febbraio il Tse ha escluso le candidature dell'ex presidente Morales e dell'ex ministro degli Esteri Diego Pary. I due esponenti del Mas, però, sono candidati per un seggio al Senato rispettivamente per le province di Cochabamba e Potosì. (Brb)