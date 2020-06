Ostia: Fd'I Lazio, contro Meloni scritta ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scritta comparsa ad Ostia "firmata con falce e martello e l'inquietante molotov lasciata sul posto, riesumano la violenza della sinistra gruppettara, resa ancora più intollerabile dall'insulto sessista. Ma la responsabilità di questi gesti vigliacchi è anche di chi ogni giorno incita all'odio contro il centrodestra e protegge antagonisti e centri sociali". È quanto si legge in un comunicato dei consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "Pessimo messaggio questa scritta - aggiunge la nota - fatta proprio nella giornata emblematica dell'unità nazionale, in cui ci siamo ritrovati per rappresentare l'esigenza di riscatto del popolo italiano. Il gruppo consiliare del Lazio di Fratelli d'Italia si stringe intorno a Giorgia Meloni nell'assoluta certezza che questo ennesimo attacco non farà che rafforzare la sua volontà di operare per il bene dell'Italia". (Com)