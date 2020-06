2 giugno: Guerini, sforzarsi di costruire canali di confronto tra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passata la fase più dura dell'emergenza sanitaria legata al contagio del nuovo coronavirus, e nel giorno in cui si celebra l'unità del paese, maggioranza e opposizioni devono sforzarsi di costruire percorsi" di dialogo pur nel rispetto delle necessarie differenze politiche. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della trasmissione "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su "Rai Uno". "Dobbiamo sforzarci, per fare in modo che ci sia un confronto che parta da posizioni differenti", ha detto il ministro avvertendo di una ripresa della polemica politica, dopo la fase iniziale della crisi pandemica che "ci ha visti uniti anche dal punto di vista politico". Uno sforzo che non "cancelli le differenze di valutazioni politiche, che sono il succo della democrazia", ma che mostri la "disponibilità a costruire canali di confronto" sia della maggioranza sia dell'opposizione. Alle forze di governo, Guerini chiede di "sfuggire alla tentazione del compattamento interno" attraverso il confronto "con un nemico esterno". Alle opposizioni di centrodestra - titolari di un "fondamentale ruolo di controllo" - è rivolto l'invito a mostrare "la capacità di costruire percorsi che uniscono". (Rin)