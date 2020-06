Ostia: Cassone-Rocca (Fd'I), solidarietà a Giorgia Meloni, scritte frutto campagna odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cattivi maestri sono sempre in agguato e poi purtroppo qualche discepolo disposto ad eseguire è facile trovarlo. La scritta comparsa ad Ostia firmata con falce e martello e la molotov lasciata sul posto riportano indietro le lancette della storia". È quanto dichiarano in una nota Federico Rocca responsabile di Fratelli d'Italia del Dipartimento sicurezza Regione Lazio e Ugo Cassone responsabile dei Circoli di Fd'I Patria e Libertà. "Al gesto che già di per sé è molto grave - aggiungono gli esponenti Fd'I - si è aggiunta un'orrenda offesa sessista. Ci auguriamo che tutto il mondo politico, così come giornali e TV, esprimano una condanna netta e unanime contro gli attacchi e le minacce di cui Giorgia Meloni da tempo è oggetto con la responsabilità di alcuni ambienti. Batteteci nelle urne e confrontatevi con noi sui vari argomenti a viso aperto e non da vigliacchi con minacce e insulti sui social o all'ombra della notte. Giorgia andrà avanti ogni giorno sempre di più con il coraggio e la tenacia che la contraddistinguono, pertanto le esperiamo tutta nostra vicinanza e solidarietà, non saranno questi atti a fermare le nostre battaglie".(Com)