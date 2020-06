Fase 2: Regione Lazio, misurazione febbre su treni, aerei e navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli e misurazione della temperatura dei passeggeri all'imbarco su treni, aerei e navi. È quanto previsto da una ordinanza della Regione Lazio, firmata dal governatore Nicola Zingaretti, contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019". Secondo quanto si legge nel provvedimento: "I vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni Av e Ic, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C. I vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco". L’ordinanza prevede anche che il "passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il Sisp di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali drive-in". (segue) (Rer)