Energia: Grecia, Italgas tra le sei ammesse a offerte vincolanti per acquisto Depa

Il Fondo ellenico per lo sviluppo degli asset statali (Hradf) ha comunicato di aver selezionato sei parti interessate per l'accesso alla "fase B", ovvero quella delle offerte vincolanti, per l'acquisizione del 100 per cento della società energetica Depa. Secondo quanto indicato nella nota, le sei parti che sono ammesse alla fase delle offerte vincolanti sono: il consorzio cinese formato da Sino-Cee Fund e Shanghai Dazhong Public utilities; Ep Investiment Advisors; First state investment; Italgas; Kkr; Macquarie. A inizio maggio, l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo ha dichiarato che la società italiana è pronta ad un'alleanza industriale o finanziaria nel caso servisse per assicurare maggiore competitività nella gara per l'acquisto della società statale greca che controlla la rete di distruzione del gas.