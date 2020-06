© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costruiremo insieme il nostro futuro e la nostra Europa: con queste parole, scritte in italiano, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso i suoi auguri per la Festa della Repubblica italiana. "Auguro a tutta l’Italia una bellissima Festa della Repubblica, rendendo omaggio al coraggio del popolo italiano", ha scritto il capo dello Stato francese in un post su Facebook. (Res)