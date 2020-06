Fase 2: Regione Lazio, misurazione febbre su treni, aerei e navi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino all’esito del test diagnostico molecolare – si legge ancora nel provvedimento - "la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione". Inoltre, l’ordinanza regionale dispone che "il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio medico di base per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali". Infine, l’ordinanza della Regione Lazio proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 la scadenza del termine del certificato di esenzione per reddito dal ticket sanitario, "allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio", spiega il provvedimento che precisa: "fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale". (Rer)