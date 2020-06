Roma: presidente Municipio III, concerto-tributo a Rino Gaetano in diretta streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tradizionale concerto del 2 giugno in ricordo di Rino Gaetano quest'anno sarà fruibile unicamente in diretta streaming e avrà luogo nella sede del palazzo Municipale di piazza Sempione. È quanto si legge, in una nota, di Giovanni Caudo, presidente del III Municipio. "In memoria di una delle voci più singolari e geniali del panorama della musica popolare italiana - aggiunge - il Municipio ha dato il patrocinio e offerto la location per l'evento che si svolgerà in alcuni locali del Palazzo. Piazza Sempione negli anni è diventata il naturale luogo d'elezione di un avvenimento che ha saputo riscuotere sempre maggiore successo fino a diventare irrinunciabile per tutti i fan del noto cantautore prematuramente scomparso, disposti ad affluire da ogni parte d'Italia proprio per partecipare al concerto della Rino Gaetano band capitanata da Alessandro, il nipote di Rino. L'anno scorso le nuove norme di sicurezza, successive ai disordini di Torino, hanno reso impossibile l'uso della Piazza. Quest'anno abbiamo voluto continuare la tradizione, in accordo con i familiari, riportando il concerto nel cuore del quartiere dove Rino Gaetano ha vissuto. Alle 18 è prevista la diretta streaming. Il link si trova sulla pagina Facebook della Rino Gaetano Band. È inutile venire sul posto – avverte Caudo - il concerto si terrà al chiuso e non sarà possibile né vedere né sentire il concerto dall'esterno". (Com)