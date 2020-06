Brexit: Barnier, davanti a noi settimana cruciale per compiere progressi tangibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una settimana cruciale per i negoziati sulla Brexit. Lo ha scritto su Twitter il caponegoziatore dell'Unione europea, Michel Barnier, spiegando che inizia oggi il quarto round dei negoziati con il capo negoziatore della task force da parte britannica, David Frost, e la sua squadra. "Una settimana cruciale davanti a noi per compiere progressi tangibili in tutti i settori, in linea con la dichiarazione politica", ha scritto Barnier. "Un incontro di alto livello alla fine di questo mese farà il punto dei progressi", ha aggiunto. Venerdì, Barnier informerà la stampa di come saranno andati i lavori. (Beb)