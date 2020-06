2 giugno: Fornaro (LeU), destra sovranista ha gettato la maschera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scegliendo di organizzare una manifestazione il giorno della Festa della Repubblica la destra sovranista italiana ha gettato la maschera. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui a Salvini e Meloni non interessa l'unità nazionale e il loro grado di responsabilità politica è stato certificato dalle immagini della manifestazione romana, tutto fuorché l'annunciato flashmob rispettoso delle regole sul distanziamento. "Le piazze pacifiche si rispettano sempre e non è in discussione il diritto democratico a manifestare in dissenso alle scelte del governo, ma le conseguenze della scelta della data del 2 giugno, festa nazionale e le modalità della protesta. Con oggi è apparso chiari agli italiani come la destra sovranista nei fatti stia cercando di alimentare con i comportamenti e la propaganda, le divisioni nel paese e speculare politicamente sulla crisi prodotta dal Covid 19: l'esatto contrario di quello di cui ha bisogno l'Italia per uscire dalla crisi economica e sanitaria", aggiunge.(Rin)