Regno Unito: governo annuncia stop a punti stampa su Covid-19 nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato che non ci saranno più gli ormai consueti punti stampa trasmessi in diretta televisiva per fare il punto sull'emergenza Covid-19 durante il fine settimana. Secondo quanto riferisce l'emittente "Bbc", il premier Boris Johnson si è comunque impegnato a prendere parte ad almeno un briefing a settimana. I punti stampa sull'emergenza coronavirus si sono svolti fino ad ora tutti i giorni dal 16 marzo nel Regno Unito, inclusi i fine settimana ed i giorni festivi. (Rel)