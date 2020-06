Usa-Venezuela: sanzioni a compagnie navali per "furto" di petrolio a favore di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno varato oggi sanzioni contro quattro compagnie, proprietarie di altrettante petroliere, accusate di aver contribuito al "furto" di greggio del governo del Venezuela di Nicolas Maduro. Nello specifico, il dipartimento del Tesoro ha incluso la compagnia greca Seacomber, la Seahero delle Bahamas, la Afravan maritime e Adamant Maritime delle Isole Marshall, nella lista dell'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Ofac), per aver inviato petrolio a Caracas, tra febbraio e aprile. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha sottolineato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter che le sanzioni contribuiscono ad aumentare "l'isolamento del regime di Maduro e rappresentano un ulteriore passo verso il raggiungimento della libertà e del benessere in Venezuela". Da parte sua, il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, ha assicurato che il governo venezuelano utilizza compagnie come quelle incriminate "per continuare ad approfittarsi delle risorse naturali" del paese a beneficio di un governo "corrotto". Azioni, sottolinea Mnuchin, che "contribuiscono alla sofferenza del popolo venezuelano". (Nys)