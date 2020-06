Brasile: export soia, zucchero e caffè aumentate a maggio grazie a domanda cinese e real debole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio si è registrato anche un aumento dell'export relativo alla carne. Il Brasile ha esportato in Cina 155 mila tonnellate di carne fresca, il 24,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le esportazioni di pollame sono aumentate del 4,34 per cento totalizzando 372,5 mila tonnellate di carne, mentre le esportazioni di carne di maiale sono aumentate del 53,2 per cento, raggiungendo un record di 90,7 mila tonnellate. Nel caso dello zucchero, le esportazioni sono state pari a 2,7 milioni di tonnellate a maggio, rispetto a 1,51 milioni nello stesso periodo del 2019. Sempre secondo i dati Secex, le vendite di caffè all'estero hanno raggiunto il volume di 3,6 milioni di sacchi (unità di misura del caffè, equivalente a 60 chilogrammi) il mese scorso, rispetto ai 3,28 milioni dell'anno precedente, e hanno raggiunto il livello più alto da dicembre 2018, quando le spedizioni raggiunsero un totale di 4 milioni di sacchi. (Brb)