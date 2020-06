Energia: Grecia, Italgas tra le sei ammesse a offerte vincolanti per acquisto Depa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo ellenico per lo sviluppo degli asset della Repubblica (Hrdaf) ha annunciato a gennaio l'avvio di una gara d'appalto per la vendita del 65 per cento della compagnia statale del gas greca Depa. Al momento, Hradf detiene il 65 per cento di Depa, mentre il restante 35 per cento è della società Hellenic Petroleum. Tra le due compagnie che controllano Depa vi sarebbe inoltre un memorandum d'intesa per permettere al futuro investitore di esercitare un opzione per l'acquisizione anche del rimanente 35 per cento. Gli istituti di credito Ubs e Banca del Pireo Bank operano come consiglieri finanziari, mentre lo studio Potamitis è il consigliere legale dell'operazione. (Gra)