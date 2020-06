Albania: premier Rama, apertura confini aerei basata sulla reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei confini aerei dell'Albania sarà valutata sulla base del principio di reciprocità: lo ha detto oggi il premier albanese Edi Rama, nella giornata in cui il comitato tecnico sanitario ha deciso che coloro che entreranno nel territorio del paese dai confini terrestri non saranno sottoposti ai test. Il ministro della Salute albanese, Ogerta Manastirliu, ha evidenziato che in tutti i paesi viene raccomandato di "evitare i viaggi non necessari" e per questo il comitato tecnico ha escluso l'obbligo di sottoporre ai tamponi per il Covid-19 tutti coloro che entreranno in Albania dai confini terrestri. (Alt)