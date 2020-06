2 giugno: Mattarella al concerto all'Inmi Spallanzani, grazie per lavoro prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Inno di Mameli è iniziato, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il concerto del tenore Francesco Grollo, nel cortile dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. L'iniziativa, in occasione della festa della Repubblica, è stata promossa dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, seduto in prima fila. L'evento è dedicato alle vittime della pandemia e per rendere omaggio a tutti operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19. "Questa è una splendida iniziativa - ha detto il capo dello Stato - di ringraziamento per lo Spallanzani, per i medici, per tutto il personale, per i ricercatori, per tutto quanto qui si svolge di preziosa attività, che in questo momento riceve maggiore attenzione, ma che costantemente anche nei periodi di minor attenzione, è importante e preziosa per il nostro Paese". "Desidero esprimere - ha proseguito Mattarella - questo sentimento di gratitudine per il lavoro che qui si svolge che per il nostro Paese è un punto di riferimento. Fa parte di una costellazione di attività scientifica, medica, di assistenza, di ricerca di straordinario valore che pone il nostro Paese in posizione eminente nel concerto della collaborazione internazionale. Grazie per quanto fate". (Rer)