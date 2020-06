2 giugno: Cangemi (FI), Spallanzani simbolo lotta Covid-19, grazie a tutti medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Spallanzani "rappresenta il simbolo della lotta al Covid19, orgoglio di Roma e del Lazio e di tutto il Paese. Sono onorato di essere qui in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'omaggio del tenore Grollo alla comunità medica e scientifica impegnata contro il coronavirus". È quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, che ha partecipato al concerto nei giardini dell'Istituto Lazzaro Spallanzani dedicato agli operatori sanitari per le celebrazioni del 2 giugno . "Da questo Istituto - aggiunge - ricordiamo le vittime della pandemia e diciamo ancora una volta grazie a tutte quelle donne e uomini che hanno lavorato negli ospedali, fino allo stremo delle forze, per salvare vite e combattere l'emergenza sanitaria. Grazie per aver cura di tutti noi". (Com)