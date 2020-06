Coronavirus: 12 positivi su un aereo, la Grecia sospende tutti i voli con il Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e per il Qatar fino alla metà di giugno, dopo che 12 dei 91 passeggeri del volo della compagnia Qatar Airways atterrato ad Atene ieri sono risultati positivi al coronavirus. Nove dei passeggeri positivi, secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", sono cittadini pakistani provenienti da Gujrat, uno dei quali ha un permesso di residenza in Grecia. Altri due positivi sarebbero cittadini ellenici provenienti dall'Australia, mentre l'ultimo sarebbe un greco-giapponese. Tutti i passeggeri del volo tra Doha e Atene sono stati sottoposti a tampone e messi in quarantena in alcune strutture alberghiere in linea con gli attuali protocolli sanitari.(Gra)