Nord Macedonia: commissario Ue Varhely, serve tempo sufficiente per la campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari devono permettere un lasso di tempo sufficiente per la campagna elettorale: fissare la data delle elezioni è qualcosa che compete alle autorità macedoni, ma questi aspetti vanno considerati. Così il commissario europeo all'Allargamento Oliver, Vahrely, ha commentato la possibilità che la Macedonia del Nord fissi per inizio luglio le elezioni parlamentari, ovvero dopo oltre 20 giorni dalla fine dello stato d'emergenza per il Covid-19. "E' molto importante assicurare la piena regolarità e trasparenza delle elezioni", ha aggiunto il commissario europeo. (Mas)