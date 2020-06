2 Giugno: riaprono a Napoli Maschio Angioino e il Pan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giornata che celebra la Festa della Repubblica Italiana è coincisa con alcuni appuntamenti importanti che hanno il significato della graduale riapertura della città, pur con le dovute cautele: il Sindaco infatti, dopo la cerimonia in piazza del Plebiscito, insieme con l'Assessora alla Cultura Eleonora de Majo e la Presidente della Commissione Cultura e Turismo Elena Coccia, si è recato in visita al Museo civico del Maschio Angioino e successivamente al Pan, due importanti presidi culturali che riaprono e che segnano quindi altri passi importanti verso il ritorno alla normalità". Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli.(Ren)