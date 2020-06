Coronavirus: Zingaretti, teniamo sempre alta la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani finisce il lockdown. "Il nostro primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie a chi ora è affetto dal virus ed è in cura. In queste settimane anche nel Lazio abbiamo lottato per contenerne al massimo la diffusione e la letalità e insieme grazie allo sforzo di tutti ci siamo riusciti". Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ora inizia una fase nuova - aggiunge il governatore del Lazio - quella della vita che continua e di convivenza con questa maledetta bestia. Ma possiamo farcela anche questa volta. Molta più gente circolerà, proveniente anche da molti Paesi europei. Roma e il Lazio tornano alla loro vocazione naturale, ma aumenterà un po’ il rischio e quindi ancora di più con responsabilità teniamo alta la guardia: distanza, igiene, mascherine. Ovunque dove si può misuriamo la temperatura, non è un problema, è una scelta che aumenta la sicurezza. L'economia deve ripartire per difendere il lavoro e le prospettive di vita della nostra comunità". (segue) (Com)