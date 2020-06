Medio oriente: Sereni, atti unilaterali metterebbero a rischio ogni ipotesi di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia rimane convinta - ha proseguito Sereni - che l’unica soluzione in grado di garantire pace e sviluppo in Medio Oriente sia quella dei due Stati, negoziata direttamente dalle Parti. L’Italia è partner di lunga data della Palestina e, anche alla luce dell’emergenza Covid-19, quest’anno prevediamo di impegnare oltre 25 milioni di euro a favore dei palestinesi che vivono in Palestina e nei Paesi vicini, con circa 9 milioni di euro destinati a rafforzare i servizi sanitari. Inoltre, è in approvazione un contributo di 8 milioni di euro alla Banca mondiale per la costruzione dell’impianto di dissalazione dell’acqua a Gaza. Tutto questo per favorire una crescita economica palestinese sostenibile e meno dipendente dal sostegno esterno, spianando la strada a un futuro Stato democratico, contiguo e indipendente, che viva fianco a fianco - ha concluso la vice ministro - con uno Stato di Israele sicuro e protetto”. La riunione odierna del Comitato, co-presieduta dall’Alto rappresentante Ue Josep Borrell e dalla ministro degli Esteri norvegese Ine Eriksen Søreide, ha visto la partecipazione del premier Mohammad Shtayyeh, mentre per Israele ha parlato Yuval Rotem, segretario generale del ministero degli Esteri. (Com)