Roma: Buschini, insulti gilet arancioni a Mattarella sono offesa a italiani

- Gli insulti lanciati al presidente della Repubblica da gilet arancioni in una piazza "negazionista e irresponsabile sono gravi e offendono tutti gli italiani". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. "Al presidente Mattarella, impegnato in queste ore a celebrare la festa della Repubblica nei luoghi simbolo dell’emergenza sanitaria, tutta la solidarietà mia e del Consiglio regionale del Lazio", conclude Buschini. (Com)