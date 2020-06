Portogallo: ministro Interno, confini con la Spagna chiusi fino a fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le frontiere terrestri e aree del Portogallo con la Spagna resteranno chiuse molto probabilmente fino alla fine di giugno. Lo ha affermato oggi il ministro dell'Interno del Portogallo, Eduardo Cabrita, a margine della cerimonia di inaugurazione di una stazione di polizia nel quartiere di Cedofeita a Porto, spiegando che non avrebbe senso riaprire i confini tra i due paesi quando la Spagna ha annunciato l'obbligo di quarantena obbligatorio di 14 giorni per tutti i turisti fino al 30 giugno. In merito ai voli internazionali, il ministro portoghese ha spiegato che, a parte verso l'Italia e la Spagna a causa della loro particolare situazione epidemiologica, non sono mai stati proibiti ma sono state le compagnie aeree a decidere di sospendere le tratte. (Spm)