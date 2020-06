Yemen: dall'Arabia Saudita mezzo miliardo di dollari in aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita donerà mezzo miliardo di dollari in aiuti allo Yemen. L'annuncio è arrivato oggi nel corso della conferenza dei donatori in corso in videoconferenza organizzata da Riad. La riunione si sta concentrando sul sostegno e sul coordinamento degli sforzi internazionali per migliorare la situazione umanitaria nel paese, che sta affrontando la peggiore crisi umanitaria nel mondo, con la recente diffusione del coronavirus e di altre malattie. La conferenza sta cercando di raccogliere circa 2,4 miliardi di dollari per fornire la più grande operazione di soccorso al mondo. Il governo legittimo yemenita ha espresso ieri il suo apprezzamento per l'organizzazione e la sponsorizzazione del Regno dell'Arabia Saudita di questa conferenza dei donatori dello Yemen. Nel suo discorso alla conferenza, il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha annunciato che il Regno sta donando mezzo miliardo di dollari per aiutare lo Yemen, invitando le organizzazioni internazionali a contribuire, aggiungendo che il suo paese ha fornito aiuti per oltre 16 miliardi di dollari allo Yemen. Il ministro degli Esteri saudita ha sottolineato che le milizie Houthi non hanno accettato l'iniziativa del cessate il fuoco, ricordando la propensione del Regno a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione globale nel paese. I lavori di oggi sono stati aperti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il quale ha affermato che ci sono 24 milioni di yemeniti che hanno bisogno di assistenza, aggiungendo che il numero di sfollati all'interno dello Yemen ha raggiunto i 4 milioni. Sempre nello stesso intervento, Guterres ha affermato che oltre il 30 per cento dei programmi di soccorso internazionali in Yemen sarà chiuso l'anno prossimo, rilevando che metà degli yemeniti non ha accesso all'acqua potabile. Il primo ministro yemenita, Moeen Abdul Malik, ha assicurato, prima della conferenza dei donatori, che la battaglia degli yemeniti oggi è una battaglia per la sopravvivenza, indicando che due terzi delle persone hanno bisogno di aiuto. L'Arabia Saudita quindi ha offerto mezzo miliardo di dollari in aiuti, parte dei quali saranno erogati tramite il KsRelief, per far fronte alla crisi per il Covid-19. La Ong di Riad ha offerto equipaggiamenti medici a molti altri paesi oltre allo Yemen, tra cui ad esempio l'Autorità palestinese, la Cina e l'Italia. (Res)