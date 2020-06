Difesa: Russia, pubblicato decreto di Putin su deterrenza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia considera il dispiegamento delle armi nucleari in paesi "non nucleari" come un pericolo militare decisivo. E' quanto si legge nel decreto del presidente russo Vladimir Putin sulla deterrenza nucleare pubblicato oggi. La Russia considera anche come pericoli significativi le azioni di potenziali forze nemiche vicino ai suoi confini, l'esistenza e la diffusione non controllata delle armi nucleari e delle relative tecnologie, così come dei sistemi missilistici nello spazio. "La deterrenza nucleare punta ad assicurare che un potenziale nemico capisca che la rappresaglia è inevitabile in caso di aggressione contro la Russia e o i suoi alleati", si legge nel documento. Secondo quanto affermato nel documento, la politica nucleare della Russia è "per sua natura difensiva" ed è finalizzata a mantenere il livello di forza sufficiente per assicurare la deterrenza, proteggere la sovranità del paese e la sua integrità territoriale. La Russia utilizzerà le armi nucleari solo come ultima misura, viene precisato nel decreto firmato da Putin. (Rum)