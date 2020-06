Usa: Trump su violenze a New York e ascolti "Cnn", "brutta giornata" per fratelli Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di ieri è stata una "brutta giornata" per i fratelli Andrew e Chris Cuomo, il governatore dello stato di New York e il mezzobusto della "Cnn". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sottolineando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter che New York, coinvolta nelle proteste per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, è stata messa sotto sopra da "saccheggiatori, criminali, sinistra radicale" e tutti gli altri malviventi. "Il governatore ha rifiutato la mia offerta" di schierare la Guardia nazionale e "la città di New York è stata fatta a pezzi". Allo tempo, ha scritto ancora Trump, sono calati "sotto il 50 per cento" gli ascolti del programma condotto da Chris Cuomo, battezzato per l'occasione "Fredo": un nomignolo che un cittadino gli aveva dato durante un battibecco finito su Youtube e che il giornalista aveva energicamente contestato per l'assonanza con il personaggio della saga italo-americana del "Padrino", fratello del boss Corleone. (Nys)