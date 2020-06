Centri estivi: Raggi, stanziati 4 milioni euro, supporto a famiglie e contributo concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere i centri estivi "significa investire sul ritorno alla normalità dei nostri figli. Per questo abbiamo stanziato altri 4 milioni di euro, oltre ai 2 milioni già assegnati ai Municipi, per l’apertura di queste attività in tutta Roma". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "È un contributo concreto - spiega Raggi - per dare a bambini e ragazzi la possibilità di divertirsi e imparare, socializzando con gli altri in piena sicurezza. Vogliamo così dare anche un supporto ai genitori che rientrano al lavoro e stiamo già studiando le migliori soluzioni per la riapertura delle scuole a settembre. La task force capitolina per la scuola è in piena attività, con esperti sia interni che esterni all'amministrazione in costante contatto con l’assessora Veronica Mammì, che ringrazio, per dare un valore aggiunto ai percorsi educativi e didattici dei più piccoli". (Rer)