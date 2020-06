Ue: Commissione, per apertura frontiere insistiamo su principio non discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea nelle sue "intense discussioni" con tutti i paesi membri in merito alla riapertura delle frontiere "ha insistito sul principio di non discriminazione, in particolar modo tra cittadini". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Adalbert Jahnz. In questo senso, "se uno Stato apre le sue frontiere ad una regione deve fare altrettanto con le altre regioni che hanno la stessa situazione epidemiologica". (Beb)