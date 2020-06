Giappone: risalgono contagi da coronavirus, Tokyo lancia nuovo invito a rimanere a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità metropolitane di Tokyo sono tornate a invitare la cittadinanza a non uscire di casa se non per motivi urgenti. L'appello si produce dopo la scoperta di 34 nuovi casi di contagio da coronavirus, e segue di un giorno la decisione di venire incontro alle richieste di chiusura degli esercizi, avanzate da grandi magazzini e centri sportivi. "L'obiettivo di questo allarme è di rendere coscienti i cittadini della precarietà della nostra situazione e di invitarli alla cautela", ha detto la governatrice Yuriko Koike citato dal "Japan Times". A Tokyo le misure di emergenza, centrate soprattutto sull'isolamento domestico, erano state rimosse lo scorso 25 maggio. Per le autorità capitoline il piccolo picco di contagi, comunque il più alto dall'inizio di maggio, è in gran parte dovuto a focolai sviluppati negli ospedali. (Git)