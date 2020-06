Yemen: Ong, oltre 5 milioni di persone rischiano di perdere l'accesso al cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Conferenza dei donatori per lo Yemen, che si svolge oggi in videoconferenza organizzata dall'Arabia saudita, 24 Organizzazioni non governative hanno lanciato l'allarme su come la perdita di finanziamenti e le altre difficoltà nel Paese già dilaniato dalla guerra, metteranno a rischio ulteriori 5,5 milioni di persone che quest'anno rischieranno di non accedere agli aiuti di base come cibo, denaro, acqua potabile. Le Organizzazioni sottolineano anche come, con l'epidemia di Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel paese, qualora i fondi dei donatori vengano meno, si perderanno molte vite umane. E proprio per questo hanno voluto accendere i riflettori sulla conferenza dei donatori, chiedendo fondi per coprire le attività essenziali per rispondere alla più grande crisi umanitaria del mondo. Prima dell'evento di oggi, è stato condotto un sondaggio tra le Ong che lavorano nel Paese per valutare l'impatto sui civili yemeniti se dovessero persistere carenze nei finanziamenti. Le nove Ong che hanno risposto al sondaggio prevedono un calo dei finanziamenti di 82,5 milioni di dollari rispetto al 2019, inclusa una netta riduzione dei mezzi per sostenere il settore sanitario già al collasso. Tutto questo, si stima, avrà un terribile impatto sulla vita di 5,5 milioni di persone. Un numero che ci fornisce un'indicazione di cosa implicherebbe la carenza dei finanziamenti necessari per una più ampia risposta umanitaria, ma si stima che l'impatto sul settore possa essere ancora più drammatico. Ulteriori tagli di fondi si tradurrebbero in riduzione dei servizi sanitari come le cliniche mobili e della capacità delle organizzazioni di fornire sistemi idrici per le comunità, proprio mentre persiste la minaccia di un picco di colera e si combatte la lotta contro la diffusione di Covid-19. Nel momento in cui, nel bel mezzo di lockdown, già 8,5 milioni di persone stanno vedendo dimezzati i loro aiuti alimentari e stanno perdendo i posti di lavoro, le comunità più vulnerabili dovrebbero fronteggiare la fame quando già. Quasi 1,5 milioni di famiglie nello Yemen dipendono dall'assistenza alimentare per sopravvivere, molti di loro sono già stati colpiti dal ridimensionamento delle distribuzioni mensili di cibo del Programma alimentare mondiale (WFP). Senza un'urgente stanziamento di fondi, alcune Organizzazioni saranno costrette a interrompere qualsiasi sostegno all'agricoltura e ai mezzi di sussistenza in tutto il paese. Attualmente, 20,1 milioni di persone nello Yemen hanno bisogno di assistenza alimentare e la metà di tutte le famiglie acquista cibo a credito. (Res)