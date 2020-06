Repubblica Ceca-Slovacchia: premier Matovic domani in visita a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco Igor Matovic (Olano) si recherà domani in Repubblica Ceca per la prima visita ufficiale all'estero dopo il lockdown. Il premier slovacco incontrerà a Praga il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis. I due capi di governo dovrebbero parlare dell'attuale situazione di pandemia in entrambi i paesi e delle relazioni reciproche. Matovic sarà anche ricevuto dal presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman e dai rappresentanti del parlamento di Praga. (Vap)